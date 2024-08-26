Москва, 26 августа, 2024, 09:39 — ИА Регнум. В Киеве в районе аэропорта Жуляны произошло два мощных взрыва, сообщает 26 августа Газета.Ru со ссылкой на очевидцев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Два мощных взрыва со стороны аэропорта Жуляны, на несколько секунд пропадал свет в квартирах», — сказали они.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в окрестностях Киева, Ивано-Франковской, Львовской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.