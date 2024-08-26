Москва, 26 августа, 2024, 09:18 — ИА Регнум. Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали во Франции из-за борьбы с оппозицией, считает депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

lukomore. org/Global Look Press

По его словам, в ведущих СМИ Германии поразительно часто говорят, что Telegram якобы является платформой для так называемых правых экстремистов и сторонников теорий заговора.

«При этом Telegram защищает своих пользователей и оппозиционеров. Это и будет настоящей причиной процесса над Павлом Дуровым», — цитирует его «Газета.Ru».

Депутат добавил, что не знает сути выдвинутых против Дурова обвинений.

Как передавало ИА Регнум, Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа 24 августа. По данным СМИ, ожидается, что Дурову предъявят ряд обвинений, связанных с работой Telegram и с тем, что он отказывался сотрудничать с французскими властями.

Обвинения касаются в том числе дел о терроризме и незаконном обороте наркотиков. 25 августа агентство AFP сообщило, что парижский суд продлил срок содержания Дурова под стражей до 96 часов. За оставшееся время ему должны предъявить обвинение или выпустить на свободу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва направила ноту с требованием предоставить консульский доступ к Дурову. Она также указала, что Россия будет следить за реакцией международных организаций и за тем, как они будут проявлять бдительность в вопросе охраны прав человека и гарантии свободы слова.