Феодосия, Крым, 26 августа, 2024, 09:04 — ИА Регнум. Площадь пожара под Феодосией увеличилась до 75 гектаров, горящую растительность тушат с вертолётов. Об этом сообщает 26 августа пресс-центр МЧС России.

МЧС России

К борьбе с огнём привлечены более 380 специалистов и 105 единиц техники, в том числе три воздушных судна, заявил начальник регионального управления МЧС Аркадий Ожигин. Он подчеркнул, что перехода пожара на населённый пункт не допущено.

В ведомстве добавили, что с начала суток вертолёты Ми-8 сбросили в зоне пожара 50 тонн воды. Воду берут из моря, рукавные линии прокладывают с помощью автомобилей высокой проходимости.

Как сообщало ИА Регнум, тушить пожар, вспыхнувший в районе горно-лесной местности Тепе-Оба под Феодосией, начали вечером 25 августа. В МЧС отмечали, что борьба с огнём осложняется труднодоступной местностью.

В целях безопасности были эвакуированы жители садовых товариществ «Рассвет» и «Волна». Для них в Коктебеле развернули два пункта временного размещения.