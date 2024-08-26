Петропавловск-Камчатский, 26 августа, 2024, 07:43 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали сейсмологи на Камчатке. Об этом 26 августа сообщается на сайте ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Елена Верещака/ТАСС

По данным Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук», подземные толчки зафиксированы в 01:32 мск, эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана в 85 км юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа.

Очаг подземных толчков располагался на глубине 54 км. По данным МЧС, землетрясение ощущалось в Петропавловске-Камчатском, в Вилючинске и в Елизовском районе.

«Сила подземных толчков в разных районах составила до 5 баллов. Угроза цунами не объявлялась», — уточнили в ведомстве.

Информация о возможных разрушениях не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 22 августа на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1. Жители Петропавловска-Камчатского, Елизовского района и Вилючинского городского округа ощутили толчки силой до четырех баллов. Специалисты-сейсмологи отметили, что в районе Шипунского полуострова развился мощный афтершоковый процесс. Всего зарегистрировано около 500 афтершоков, из них параметры определены у 300.

Также сообщалось, что на Камчатке после землетрясения расселят сейсмоопасное жильё. Соответствующее решение приняли 19 августа региональные власти на фоне сильного землетрясения магнитудой 7,0, произошедшего 18 августа. Губернатор региона Владимир Солодов заявил, что учёные исключили вероятность повторного сильного подземного толчка.