Лондон, 26 августа, 2024, 06:54 — ИА Регнум. Как минимум 90 человек арестованы полицией в первый день карибского карнавала в лондонском районе Ноттинг-Хилл. Об этом сообщается 25 августа в заявлении полиции Лондона в социальной сети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Уточняется, что в 18 случаях арест связан с хранением опасного оружия, ещё десять человек арестованы из-за нападений на сотрудников чрезвычайных служб. Кроме того, во время праздника зарегистрированы три нападения с ножом, в результате которых пострадали три человека.

«Мы зафиксировали три нападения с ножом. Женщина 32 лет госпитализирована в тяжёлом состоянии, 29-летний мужчина госпитализирован с ранениями, не угрожающими жизни. Мы также ждём информации о состоянии 24-летнего мужчины», — отмечается в заявлении полиции.

Также во время карнавала пострадали 15 офицеров полиции, но серьёзных травм никто из них не получил.

Карибский карнавал проводится с 1966 года в лондонском районе Ноттинг-Хилл каждый год в последний понедельник августа, начинается празднование в воскресенье. Основательницей карнавала является Роун Ласлетт. Изначально главной идеей карнавала было объединение местной многонациональной общины, чтобы покончить с расовыми конфликтами. Однако для лондонцев уже много лет карнавал ассоциируется с криминогенной обстановкой, употреблением алкоголя и наркотиков, горами мусора и повышенным уровнем шума.

Во время карнавала многие местные жители вынуждены, спасаясь он вандалов и грабителей, закрывать свои дома специальными деревянными щитами.

Ранее ИА Регнум сообщало, что жену британского чиновника Люси Коннолли задержали за пост в соцсети Х, в котором она призывала прогнать мигрантов из страны и сжечь занимаемые ими отели.

Узнав о гибели двух детей 29 июля в результате нападения с ножом в городе Саутпорте на северо-западе Англии, Коннолли написала в соцсети гневный пост. Она заявила, что нужно депортировать всех мигрантов и сжечь отели, в которых они живут. Позднее Коннолли удалила пост, но в полицию уже поступил донос, и женщину задержали, обвинив в разжигании расовой ненависти.

В Саутпорте 29 июля молодой человек напал с ножом на учащихся танцевальной школы. В результате двое детей погибли и ещё девять попали в больницу. По подозрению в нападении задержали 17-летнего юношу.

В Саутпорте начались массовые беспорядки. Протесты продолжились затем в других городах, в том числе в Манчестере, Лондоне, Хартлпуле, Портсмуте и Лидсе.