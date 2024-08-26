Вашингтон, 26 августа, 2024, 06:58 — ИА Регнум. Украина может прекратить своё существование, если киевский режим предпримет попытку нанести удар по Москве или Санкт-Петербургу, заявил 25 августа бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«Если Украина решит нанести удар по двум крупнейшим российским городам, то не удивляйтесь, если в результате не станет Украины», ― написал он на своей странице в социальной сети X.

По словам Риттера, с последствиями могут столкнуться и страны НАТО, если Запад будет способствовать удару по Москве или Санкт-Петербургу. Он также допустил, что Россия в этом случае может применить ракетный комплекс «Авангард», способный нести как ядерную, так и обычную боеголовку. Основой комплекса является гиперзвуковой управляемый блок.

«Для США и Европы нет более быстрого способа совершить коллективное самоубийство, чем содействовать безумным действиям безумца», ― добавил эксперт, заявив, что глава киевского режима Владимир Зеленский представляет угрозу всему миру.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа британское издание The Guardian сообщило, что киевский режим планирует демонстративно нанести удар ракетами Storm Shadow по объектам, расположенным в глубине территории Российской Федерации. По информации источника, Киев угрозами удара по Москве и Санкт-Петербургу рассчитывает подтолкнуть Кремль к переговорам о прекращении боевых действий. Отмечается, что для применения этих ракет Киеву необходимо разрешение не только Великобритании и Франции, где они производятся, но и Соединённых Штатов, поставляющих часть компонентов для Storm Shadow и не поддерживающих требования Киева снять ограничения на их применение.

В конце мая президент России Владимир Путин отмечал, что нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности по российской территории невозможно без космических средств разведки. Глава государства подчёркивал, что представители стран Североатлантического альянса, говоря о такой возможности, должны отдавать себе отчёт в том, с чем они имеют дело.