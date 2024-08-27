Сразу несколько беспилотников атаковали Саратовскую область ранним утром 26 августа. Есть попадания обломков дронов в жилые дома городов Саратова и Энгельса, сообщил в Telegram-канале глава региона Роман Бусаргин. Позднее он заявил о частичном повреждении жилого комплекса на Предмостовой площади и пострадавших. Таким известием ознаменован новый, 914-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

«К сожалению, есть пострадавшие. В тяжёлом состоянии госпитализирована женщина. Врачи борются за её жизнь. Остальным оказана помощь на месте», — пояснил саратовский губернатор. Он также отметил, что гражданам из получивших повреждения квартир предоставят место для проживания.

В результате атаки беспилотников частично повреждён жилой комплекс на Предмостовой площади, сообщил губернатор Саратовской области Бусаргин.

О пострадавших от ударов двух FPV-дронов сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, вражеские беспилотники спикировали на легковой автомобиль, двигавшейся на участке автодороги Красная Яруга — Вязовое.

«Мужчине и 17-летней девушке с минно-взрывными травмами, сотрясением головного мозга и различными осколочными ранениями оказана первая помощь в Краснояружской ЦРБ», — информировал белгородский губернатор. По его словам, транспортное средство полностью сгорело.

Тем временем российские пехотинцы уничтожили у села Нижняя Паровая в Курской области разведгруппу ВСУ из трёх человек, военнослужащих 22-й отдельной механизированной бригады. Как рассказал заместитель командира штурмовой роты с позывным Юмайхо, бойцы ВС РФ применяют тактику выдавливания на своём направлении.

А в курском приграничье удар по противнику нанесли экипажи Ми-28НМ. Поражение нанесено управляемыми противотанковыми ракетами, сообщили в Минобороны, опубликовав соответствующие видеокадры.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3911407" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Ночная работа экипажей Ми-28 в приграничном районе Курской области

Подробности — в трансляции ИА Регнум.