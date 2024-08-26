Херсон, 26 августа, 2024, 05:54 — ИА Регнум. Расчёт зенитного ракетного комплекса «Бук-М2» соединения противовоздушной обороны из состава группировки войск «Днепр» уничтожил в небе над Херсонской областью две ракеты реактивной системы залпового огня M142 HIMARS украинских войск. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Зенитно-ракетный комплекс «Бук»

«В ходе несения боевого дежурства по прикрытию подразделений и мирных населённых пунктов… дежурными расчётами ПВО были обнаружены движущиеся в направлении наших войск воздушные цели», ― сообщили в ведомстве.

По решению командования зенитного ракетного дивизиона расчёт ЗРК «Бук-М2» выполнил пуск зенитных неуправляемых ракет, поразив две выпущенные из установки HIMARS американского производства украинские ракеты.

В ведомстве подчеркнули, что уничтожение воздушных целей, выпущенных ВСУ по мирному населению, осуществлялось на безопасном удалении.

Как передавало ИА Регнум, 25 августа в Министерстве обороны России сообщили, что силы ПВО в течение суток уничтожили в зоне проведения специальной военной операции 41 беспилотный летательный аппарат и восемь реактивных снарядов HIMARS Вооружённых сил Украины. Кроме того, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил РФ нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников, а также поразили скопления живой силы и военной техники украинских войск в 147 районах.