Вашингтон, 26 августа, 2024, 05:11 — ИА Регнум. Глава корпорации Meta (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марк Цукерберг не столкнётся с угрозой задержания и ареста, которым подвергли сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск.

Иван Шилов ИА REGNUM Марк Цукерберг

Миллиардер пояснил, что Цукерберга не ждёт такое развитие событий, поскольку он тайно раскрывает властям данные о пользователях своей платформы. На странице в социальной сети X (бывший Twitter) Маск также обвинил главу Meta (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ограничении свободы слова.

Как сообщало ИА Регнум, Дурова задержали 24 августа в аэропорту французского Ле-Бурже, когда предприниматель выходил из своего самолёта. Его поместили под стражу. Сооснователю Telegram могут предъявить обвинения в содействии ряду преступлений, в числе которых терроризм и незаконный оборот наркотиков.

Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Дуров стал жертвой либеральной диктатуры. Парламентарий предупредил, что с такой же проблемой может столкнуться Илон Маск. Маск в свою очередь допустил, что против принадлежащей ему соцсети Х могут быть приняты меры на фоне ареста Дурова.

Министр транспорта и инфраструктуры, вице-премьер Италии Маттео Сальвини на фоне ситуации с сооснователем Telegram заявил, что в Европе уже вплотную подошли к цензуре и «вони режима». Он также допустил, что следующим после Дурова может стать Илон Маск.