Маск объяснил, почему Цукерберга не арестуют, как Дурова
Маск: Цукерберга не арестуют, как Дурова, поскольку он сотрудничает с властями
Вашингтон, 26 августа, 2024, 05:11 — ИА Регнум. Глава корпорации Meta (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марк Цукерберг не столкнётся с угрозой задержания и ареста, которым подвергли сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск.
Миллиардер пояснил, что Цукерберга не ждёт такое развитие событий, поскольку он тайно раскрывает властям данные о пользователях своей платформы. На странице в социальной сети X (бывший Twitter) Маск также обвинил главу Meta (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ограничении свободы слова.
Как сообщало ИА Регнум, Дурова задержали 24 августа в аэропорту французского Ле-Бурже, когда предприниматель выходил из своего самолёта. Его поместили под стражу. Сооснователю Telegram могут предъявить обвинения в содействии ряду преступлений, в числе которых терроризм и незаконный оборот наркотиков.
Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Дуров стал жертвой либеральной диктатуры. Парламентарий предупредил, что с такой же проблемой может столкнуться Илон Маск. Маск в свою очередь допустил, что против принадлежащей ему соцсети Х могут быть приняты меры на фоне ареста Дурова.
Министр транспорта и инфраструктуры, вице-премьер Италии Маттео Сальвини на фоне ситуации с сооснователем Telegram заявил, что в Европе уже вплотную подошли к цензуре и «вони режима». Он также допустил, что следующим после Дурова может стать Илон Маск.