Исламабад, 26 августа, 2024, 04:50 — ИА Регнум. Пакистан ожидает визита премьер-министра России Михаила Мишустина и его участия в заседании совета глав правительств государств ― членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом 26 августа заявила официальный представитель министерства иностранных дел Пакистана Мумтаз Захра Балоч, сообщают «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM ШОС

«Ожидаем, что все члены ШОС будут присутствовать на этой встрече… Мы ждём визита российского премьер-министра и его участия в заседании», ― указала Балоч.

Официальный представитель пакистанского МИД уточнила, что заседание состоится в середине октября. Соответствующие приглашения были направлены всем главам правительств стран ― членов организации.

Как передавало ИА Регнум, 4 июля в Астане завершился 24-й ежегодный саммит глав государств ШОС. В рамках заседания совет глав государств ― членов организации принял решение о полноправном членстве Белоруссии, подавшей заявку в июле 2022 года. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении Анкары стать полноправным членом ШОС. По его словам, этот вопрос обсуждался на прошедшем саммите в столице Казахстана.

В настоящее время в организации состоят 10 государств, включая Россию, Китай, Казахстан, Индию, Пакистан, Иран, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан и Белоруссию. Также с ШОС взаимодействуют два государства в статусе наблюдателя и 14 партнёров по диалогу.