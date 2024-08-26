Москва, 26 августа, 2024, 04:27 — ИА Регнум. Следователи признали Минобороны России, а также две российские компании и граждан потерпевшими по делу о теракте на Крымском мосту, совершённом в октябре 2022 года. Об этом говорится в материалах расследования.

Иван Шилов ИА REGNUM Теракт на Крымском мосту

Помимо оборонного ведомства и граждан, в деле в качестве потерпевших фигурируют ООО «Профит Рейл» и ООО «Урал Логистика». Все потерпевшие предъявили требования к обвиняемым о компенсации имущественного ущерба и морального вреда.

«К 12 обвиняемым предъявлены требования о взыскании имущественного вреда, <…> а также имущественной компенсации морального вреда», — сказано в документах, текст которых приводит RT.

Суммы исковых требований не называются.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста был совершён теракт. В результате взрыва грузового автомобиля загорелись цистерны с топливом на железнодорожном полотне моста и частично обрушились пролёты сооружения. Кроме того, атака унесла жизни четырёх человек.

По данным ФСБ, груз, который находился в взорвавшемся грузовике, вывезли с Украины. Автомобиль проехал через Болгарию, Грузию и Армению. В июле 2023 года служба безопасности Украины признала свою причастность к теракту.

ФСБ назвала организатором атаки начальника главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Федеральная служба безопасности РФ также установила 12 соучастников подготовки атаки. Восемь из них задержаны и арестованы. В конце февраля 2024 года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что все обстоятельства теракта установлены и уголовное дело находится на завершающей стадии.

23 августа стало известно, что суд наложил арест на квартиру одного из фигурантов этого расследования. Указанное жильё находится в Ульяновске. 24 августа появилась информация, что суд арестовал земельный участок, трейлер и два нежилых помещения, принадлежащие одному из фигурантов дела о теракте на Крымском мосту.