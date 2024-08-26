Рейкьявик, 26 августа, 2024, 04:24 — ИА Регнум. Два человека пропали без вести и двое получили серьёзные травмы в результате обрушения ледяной пещеры на юго-востоке Исландии. Об этом 25 августа сообщает The Guardian.

Растаявший ледник

Несчастный случай произошёл во время экскурсии группы туристов по леднику Брейдамеркурйёкюдль, который находится недалеко от одного из самых популярных туристических мест в Исландии — ледниковой лагуны Йокульсарлон.

Как уточнили в полиции региона Сюдюрланд, в состав организованной туристической группы, которую сопровождал гид, входило 25 человек. В момент, когда группа осматривала пещеру, произошло обрушение одной из стен.

«Четыре человека застряли подо льдом, двое уже спасены, они получили серьёзные ранения», — пояснили в полиции.

Позднее стало известно, что один из спасённых туристов скончался от полученных травм. Состояние второго туриста медики назвали стабильным.

Двух человек, которые остаются в пещере, разыскивают. На место происшествия выдвинулись три вертолёта береговой охраны, сотрудники правоохранительных органов и медики. Свейн Кристьян Рунарссон, глава регионального отделения полиции, сообщил, что все спасательные работы проводились вручную и до сих пор не установлен контакт с двумя пропавшими без вести. Всего к спасательной операции привлекли около ста человек. С наступлением темноты все работы пришлось прекратить до утра.