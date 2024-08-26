В Исландии два человека пропали без вести при обрушении ледяной пещеры
Рейкьявик, 26 августа, 2024, 04:24 — ИА Регнум. Два человека пропали без вести и двое получили серьёзные травмы в результате обрушения ледяной пещеры на юго-востоке Исландии. Об этом 25 августа сообщает The Guardian.
Несчастный случай произошёл во время экскурсии группы туристов по леднику Брейдамеркурйёкюдль, который находится недалеко от одного из самых популярных туристических мест в Исландии — ледниковой лагуны Йокульсарлон.
Как уточнили в полиции региона Сюдюрланд, в состав организованной туристической группы, которую сопровождал гид, входило 25 человек. В момент, когда группа осматривала пещеру, произошло обрушение одной из стен.
«Четыре человека застряли подо льдом, двое уже спасены, они получили серьёзные ранения», — пояснили в полиции.
Позднее стало известно, что один из спасённых туристов скончался от полученных травм. Состояние второго туриста медики назвали стабильным.
Двух человек, которые остаются в пещере, разыскивают. На место происшествия выдвинулись три вертолёта береговой охраны, сотрудники правоохранительных органов и медики. Свейн Кристьян Рунарссон, глава регионального отделения полиции, сообщил, что все спасательные работы проводились вручную и до сих пор не установлен контакт с двумя пропавшими без вести. Всего к спасательной операции привлекли около ста человек. С наступлением темноты все работы пришлось прекратить до утра.