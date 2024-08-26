Донецк, 26 августа, 2024, 04:24 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки остаются главным поставщиком на Украину отравляющих средств, в том числе применяемых ВСУ химических вооружений. Об этом сообщили в постоянном представительстве России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Green Cross Switzerland Склад химоружия

«США остаются главным поставщиком отравляющих средств на Украину. Так, в марте 2023 года мы предупреждали о поставке… химических веществ временно выводящего действия BZ (хинуклидил-3-бензилат), CS (хлорбензальмалонодинитрил), CR (дибензоксазепин), ручных гранат «Терен-6», снаряжённых химсредствами раздражающего действия», ― приводят «Известия» заявление структуры.

По информации постпредства, в зоне специальной военной операции зафиксировано по меньшей мере 400 случаев применения украинскими войсками токсичных химикатов нелетального действия. Отмечается, что в этих целях ВСУ задействуют в основном беспилотные летательные аппараты.

В беседе с «Известиями» бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин выразил уверенность в том, что Соединённые Штаты по-прежнему не отказались от разработок химических вооружений, поскольку Украина стала для них доступным полигоном для испытаний.

Как передавало ИА Регнум, ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов сообщил, что российские военные обнаружили в промышленной зоне одного из населённых пунктов в районе Авдеевки лабораторию ВСУ по производству химического оружия. Углублённый анализ показал наличие в пробах цианистого натрия, серной кислоты, следовых количеств цианид-анионов.

11 июля постпред России при ОЗХО и посол в Нидерландах Владимир Тарабрин подчеркнул, что киевский режим, используя против Вооружённых сил РФ токсичные химикаты и полноценные боевые отравляющие вещества, грубейшим образом нарушает Конвенцию о запрете химического оружия.