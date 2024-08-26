Париж, 26 августа, 2024, 03:53 — ИА Регнум. Основатель канадского видеохостинга Rumble Крис Павловски назвал арест основателя Telegram Павла Дурова пересечением границ дозволенного и заявил, что после произошедшего был вынужден покинуть Европу. Об этом он написал 25 августа на своей странице в социальной сети X.

TechCrunch Павел Дуров

«Теперь они перешли красную черту, арестовав генерального директора Telegram Павла Дурова, как сообщается, за то, что он не вводил цензуру», ― указал Павловски.

По его словам, власти Франции также угрожали Rumble, а арест основателя Telegram стал веской причиной для того, чтобы покинуть Европу. Он также подчеркнул, что будет использовать все доступные законные средства для борьбы за свободу слова и освобождение Дурова.

Видеохостинг Rumble получил широкую популярность в 2021 году благодаря сотрудничеству с медиагруппой кандидата в президенты Соединённых Штатов Америки от Республиканской партии Дональда Трампа.

Как передавало ИА Регнум, ранее американский предприниматель Илон Маск предположил, что после задержания Павла Дурова подобные меры могут быть приняты в отношении принадлежащей ему социальной сети X. С таким же предположением выступил и вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа, куда он прибыл на своём самолёте 24 августа. После этого предпринимателя поместили под стражу. По данным СМИ, ожидается, что основателю Telegram предъявят ряд обвинений, связанных с работой мессенджера и с тем, что он отказывался сотрудничать с правоохранительными органами Франции. Обвинения касаются в том числе дел о терроризме и незаконном обороте наркотиков. 25 августа агентство AFP сообщило, что парижский суд продлил срок содержания Дурова под стражей до 96 часов. За оставшееся время ему должны предъявить обвинение или выпустить на свободу. Прокуратура Парижа пообещала сделать официальное заявление по делу об аресте Дурова 26 августа.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отметил, что Дуров стал жертвой либеральной диктатуры, пытающейся подавить тех, кто в одиночку стремится продвигать свободу и не следует её политике. Он предупредил, что с такой же проблемой может столкнуться владелец соцсети X Илон Маск.