Москва, 26 августа, 2024, 03:16 — ИА Регнум. В рамках подготовки к сезонному подъёму уровня заболеваемости респираторными инфекциями в российские регионы направили более 20 миллионов доз вакцин от гриппа. Об этом 25 августа сообщил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

Pnzreg.ru Вакцинация от гриппа

«Мы готовимся, вакцины против гриппа поступают, по гриппу больше 20 миллионов доз отгружено», — указал Мурашко в беседе с агентством ТАСС.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте госкорпорации «Ростех», к старту прививочной кампании в регионы направили 21,2 миллиона доз отечественных вакцин от гриппа. Всего в текущем году до конца ноября планируется поставить более 70 миллионов доз.

Уточняется, что поступившие в российские регионы вакцины содержат актуальные для нового эпидемиологического сезона штаммы вирусов.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили, что в России в период с 12 по 18 августа заболеваемость COVID-19 выросла на 31,4%. За указанный период в стране госпитализировали 1409 человек, заразившихся коронавирусом. В Роспотребнадзоре отметили, что рост заболеваемости коронавирусом связан с сезонностью. В настоящее время ситуация стабильная.