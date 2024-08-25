Краматорск, ДНР, 26 августа, 2024, 02:06 — ИА Регнум. Сотрудник информационного агентства Reuters Райан Эванс погиб в подконтрольном киевскому режиму Краматорске в Донецкой Народной Республике. Об этом агентство Reuters сообщило в воскресенье, 25 августа.

Штаб территориальной обороны ДНР Украинская ракета ТРК «Точка-У». Краматорск. 2022

Утверждается, что мужчина погиб якобы в результате обстрела отеля «Сапфир» на юго-западе города. При этом уточняется, что погибший Эванс — бывший британский военнослужащий, работавший в агентстве с 2022 года в качестве советника по безопасности.

«Агентству Reuters не удалось независимо проверить, была ли ракета, попавшая в отель, выпущена Россией», — говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел России эту информацию не комментировало. В ведомстве неоднократно подчёркивали, что Вооружённые силы РФ наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2022 года украинские военные нанесли удар ракетой «Точка-У» по Краматорску. Ракета прилетела в район городского железнодорожного вокзала, где проходила эвакуация. В результате погибли более 30 мирных граждан. Киев также пытался обвинить в этом Россию, однако этих устаревших советских ракетных комплексов нет на вооружении российских войск. 20 августа 2024 года Росфинмониторинг внёс полковника ВСУ, обвиняемого в обстреле Краматорска, в перечень террористов и экстремистов.

6 сентября 2023 года по центральному рынку в Константиновке в ДНР был нанесён ракетный удар, в результате которого погибли 15 человек, ещё десятки пострадали. Киевский режим обвинил в произошедшем Россию. 8 сентября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что ракета была выпущена с подконтрольной ВСУ территории, и назвал произошедшее провокацией киевского режима на фоне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. Позднее американское издание The New York Times подтвердило информацию о том, что поразившая рынок в Константиновке ракета принадлежала украинской армии. Журналисты на основе записей с камер видеонаблюдения, фрагментов ракеты, спутниковых снимков и показаний свидетелей пришли к выводу, что ВСУ запустили ракету из ЗРК «Бук» из Дружковки.