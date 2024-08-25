Каир, 26 августа, 2024, 01:28 — ИА Регнум. Переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС при посреднических усилиях Египта, Катара и США в Каире завершились без достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом в воскресенье вечером, 25 августа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Продолжавшиеся несколько месяцев переговоры не привели к достижению соглашения о прекращении разрушительной военной кампании Израиля в Газе», — говорится в сообщении.

По информации источника, стороны не смогли устранить разногласия относительно присутствия военнослужащих Израиля вдоль Филадельфийского коридора на границе между сектором Газа и Египтом.

Утверждается, что израильская сторона также выдвинула новое условие, предполагающее проверку перемещённых палестинцев, которые в случае прекращения огня вернутся на север палестинского анклава. ХАМАС отверг как это предложение, так и намерение Израиля сохранить часть контингента вдоль Филадельфийского коридора, потребовав включить в сделку постоянное прекращение огня и полный уход ЦАХАЛ с территории сектора Газа.

Как передавало ИА Регнум, на прошлой неделе в Дохе прошли переговоры об урегулировании на Ближнем Востоке, также завершившиеся без достижения соглашения между сторонами конфликта. Глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар назвал этот раунд переговоров обманом, который Израиль использует, чтобы выиграть время для продолжения своей военной кампании. Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам визита в Доху заявил, что Вашингтон не принимает долгосрочной оккупации Израилем сектора Газа. По его словам, продвигаемое американской стороной соглашение включает график последовательного вывода подразделений ЦАХАЛ из районов сектора Газа.