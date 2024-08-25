Феодосия, Крым, 25 августа, 2024, 23:46 — ИА Регнум. Площадь природного пожара на горно-лесной местности Тепе-Оба в городском округе Феодосия на юго-востоке Крыма возросла до 45 гектаров (450 тыс. кв. м). Об этом 25 августа сообщили в МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

«Площадь пожара в Крыму увеличилась до 45 га», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в районе горно-лесной местности Тепе-Оба составляла 15 гектаров.

На текущий момент в тушении природного пожара, вспыхнувшего на юго-востоке Крыма в результате возгорания сухой растительности, задействованы более 380 специалистов МЧС России и 105 единиц техники, в том числе два вертолёта Ми-8.

Как передавало ИА Регнум, в связи с пожаром в превентивных целях проводится эвакуация жителей из СНТ «Рассвет» и «Волна». По словам главы Республики Крым Сергея Аксёнова, эвакуируют порядка 100 человек. Два пункта временного размещения развернули в посёлке Коктебель.