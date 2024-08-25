Почаев, Украина, 25 августа, 2024, 22:52 — ИА Регнум. Приблизительно 30 тысяч паломников прибыли в Почаевскую лавру в Тернопольской области Украины в канун праздника Успения Божией Матери, сообщил на своём сайте информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Сайт информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ)

Верующие добрались до этого монастыря, несмотря на запрет УПЦ, одобренный киевским режимом. Они прошли с молитвой более 200 км. Для прохода всех участников крестного хода через Святые ворота лавры потребовалось почти 40 минут.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении законопроект о запрете канонической УПЦ. 24 августа глава киевского режима Владимир Зеленский подписал этот документ. Закон вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования.

Глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент отметил, что решение запретить на Украине деятельность канонической УПЦ противоречит конституции страны, о чём ранее заявляло юридическое управление Верховной рады.

Советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов подчеркнул, что закон о запрете УПЦ попирает международно признанные нормы в области защиты религиозной свободы. Он добавил, что Священный синод РПЦ даст оценку этому «акту преследования» канонического православия.

25 августа Папа Римский Франциск в связи с запретом УПЦ на Украине заявил, что ни одна христианская церковь не должна быть запрещена. Понтифик выразил опасения по поводу свободы вероисповедания людей.