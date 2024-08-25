МЧС: площадь пожара на горно-лесной местности в Крыму составляет 15 га
Феодосия, Крым, 25 августа, 2024, 23:02 — ИА Регнум. Площадь пожара в районе горно-лесной местности Тепе-Оба в городском округе Феодосия составляет 15 гектаров (150 тыс. кв. м). Об этом вечером 25 августа сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Площадь пожара в Крыму составляет 15 га», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
К ликвидации пожара привлечено более 280 специалистов и 83 единицы техники, также задействованы вертолёты Ми-8 МЧС России.
В ведомстве добавили, что в превентивных целях проводится эвакуация жителей из СНТ «Рассвет» и «Волна». В посёлке Коктебель развернули два пункта временного размещения.
Как передавало ИА Регнум, ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что в связи с пожаром в горно-лесистой местности принято решение об эвакуации около 100 человек, и предупредил о риске распространения огня. По его словам, большинство жителей уехали в посёлок городского типа Орджоникидзе.