Феодосия, Крым, 25 августа, 2024, 23:02 — ИА Регнум. Площадь пожара в районе горно-лесной местности Тепе-Оба в городском округе Феодосия составляет 15 гектаров (150 тыс. кв. м). Об этом вечером 25 августа сообщили в пресс-службе МЧС России.

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«Площадь пожара в Крыму составляет 15 га», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

К ликвидации пожара привлечено более 280 специалистов и 83 единицы техники, также задействованы вертолёты Ми-8 МЧС России.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3911364" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Площадь пожара в Крыму составляет 15 га

В ведомстве добавили, что в превентивных целях проводится эвакуация жителей из СНТ «Рассвет» и «Волна». В посёлке Коктебель развернули два пункта временного размещения.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что в связи с пожаром в горно-лесистой местности принято решение об эвакуации около 100 человек, и предупредил о риске распространения огня. По его словам, большинство жителей уехали в посёлок городского типа Орджоникидзе.