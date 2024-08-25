Белгород, 25 августа, 2024, 22:44 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали над территорией Белгородской области украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом вечером 25 августа сообщили в Министерстве обороны РФ.

Telegram / Минобороны России

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что около 21:20 мск (время совпадает с местным) российские военные уничтожили в небе над Белгородской областью один вражеский беспилотный летательный аппарат.

До этого Минобороны сообщало об уничтожении ещё одного БПЛА около 18:50 мск. Ещё один украинский дрон силы ПВО сбили около 10:50 мск.

Как передавало ИА Регнум, в Курской области российские военные 25 августа уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата. Временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов сообщал о двух украинских ракетах, сбитых в течение дня силами ПВО.