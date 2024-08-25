Москва, 25 августа, 2024, 22:31 — ИА Регнум. Обвинения против компании Telegram и ее сооснователя Павла Дурова в «злоупотреблениях» на платформе являются абсурдом, заявила 25 августа команда мессенджера.

Global Look Press/Onur Dogman/Keystone Press Agency

Сообщение опубликовали в Telegram-канале News. Представители организации отметили, что ресурс следует законам ЕС, а модерация на нём соответствует отраслевым стандартам и постоянно развивается.

Команда Telegram отметила, что Дурову нечего скрывать и он часто бывает в Европе. В заявлении также подчёркивается, что мессенджер используется миллиардом людей по всему миру в качестве источника важной информации и как средство общения.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже (пригород Парижа). По данным СМИ, ему могут предъявить ряд обвинений, связанных с деятельностью Telegram и касающихся в том числе терроризма и незаконного оборота наркотиков.

По информации газеты Le Parisien, выданный французскими властями ордер на арест Дурова активировали только в момент его прибытия во Францию.