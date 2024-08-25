Москва, 25 августа, 2024, 22:03 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Локомотив» одержал победу над «Ростовом» в матче шестого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Сергей Булкин / ТАСС

В составе «железнодорожников» голы забили полузащитник Алексей Батраков на 10-й минуте и защитники Илья Самошников на 37-й и Наир Тикнизян на 46-й минуте. У «Ростова» дубль оформил нападающий Роналдо,отличившись на 13-й и 96-й минутах.

«Локомотив» набрал 15 очков после шести туров и поднялся на первое место, обогнав санкт-петербургский «Зенит». «Ростов» идёт на восьмой строчке в турнирной таблице с восемью очками.

Как сообщало ИА Регнум, московское «Динамо» проиграло на своём поле «Краснодару» в матче шестого тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 0:1. Обе команды набрали по 12 очков.

24 августа «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» со счётом 0:0. Санкт-петербургский клуб второй раз подряд не смог победить: 18 августа «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Химками» — 1:1.