Париж, 25 августа, 2024, 22:00 — ИА Регнум. Терминалы 2 и 3 аэропорта Орли в Париже вечером 25 августа эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе, сообщила газета Parisien, ссылаясь на источники.

Global Look Press/Estelle Ruiz/ZUMAPRESS.com

«Позвонил заявитель и сообщил, что заложил бомбу в туалете аэропорта», — процитировало издание собеседника.

Он рассказал, что анонимное сообщение поступило в 18:00 по местному времени (19:00 мск). Помещения обследуют специализированные бригады с кинологами.

Как передавало ИА Регнум, 6 августа в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге произошла давка из-за паники, спровоцированной одним из пассажиров. Из-за этого пострадали два человека. Предположительно, инцидент произошёл из-за громкого звука при падении урны.

В апреле аэропорт Буллунн в Дании эвакуировали из-за угрозы взрыва. При этом силовики задержали мужчину, началось расследование.