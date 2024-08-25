Курск, 25 августа, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Военнослужащие полка «Ахмат-Чечня» эвакуировали из зоны боевых действий в населённом пункте Уланок в Курской области 51 военнослужащего срочной службы. Об этом 25 августа сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Telegram/RKadyrov_95

«Наши бойцы на легковых автомобилях под плотным минометным огнём противника прорвались в населенный пункт Уланок и тремя рейсами вывезли оттуда наших ребят», — уточнил глава республики.

По его словам, с просьбой оказать содействие в этом вопросе обратилось руководство 14-го стрелкового батальона. Глава Чечни добавил, что в числе эвакуированных находились срочники, которые числились пропавшими без вести.

Кадыров также выразил глубокие слова благодарности военнослужащим за успешное выполнение боевой задачи.

Как сообщало 24 августа ИА Регнум, российская сторона вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных ВСУ в приграничных районах Курской области. Посредником в переговорах выступили Объединённые Арабские Эмираты. Сначала освобождённых российских военнослужащих доставили в Белоруссию. Их осмотрели врачи и оказали бойцам медицинскую и психологическую помощь. Там им предоставили продуктовые наборы и дали возможность позвонить родным. Москва при обмене передала Киеву 115 украинских военных.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в числе освобождённых военнослужащих были бойцы срочной службы.

Начиная с 6 августа Вооружённые силы Украины атакуют Курскую область. Российские военные остановили противника в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь российской территории. Совокупные потери ВСУ за время боёв на курском направлении составили более 5,8 тыс. человек. Также украинские формирования лишились 72 танков, 31 боевой машины пехоты и другой техники.