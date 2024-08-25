Москва, 25 августа, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Динамо» проиграл на своём поле «Краснодару» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 0:1.

Михаил Синицын/ТАСС

Единственный гол в матче забил бразильский нападающий «Краснодара» Виктор Са на 25-й минуте.

На сегодняшний день «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды 12 очков после шести матчей. «Краснодар» располагается на третьей строчке с 12 очками.

Как сообщало ИА Регнум, самарские «Крылья Советов» одержали победу над «Пари Нижний Новгород» в матче шестого тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1. Дубль оформил чилийский защитник Томас Гальдамес.

24 августа «Зенит» сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче шестого тура РПЛ со счётом 0:0. Санкт-петербургская команда с 62-й минуты играла в меньшинстве после удаления сербского защитника Страхини Эраковича.