Уагадугу, 25 августа, 2024, 19:26 — ИА Регнум. До 200 человек, среди которых мирные жители и военные, погибли в результате нападения боевиков в Северо-Центральной области Буркина-Фасо, сообщила радиостанция RFI.

Theo Renaut/AP/TASS

«Человеческие потери очень велики: по данным нескольких источников в безопасности, во время этого нападения погибло от 100 до 200 человек», — говорится в материале.

Коммуна Барсалого подверглась нападению вооруженной группировки 24 августа. Пока жители помогали силам обороны рыть траншеи для защиты постов безопасности, боевики открыли по ним огонь.

Сообщается, что пострадали по меньшей мере 140 человек, они были госпитализированы.

Официальных сведений о количестве погибших и пострадавших в результате нападения не приводится.

Как сообщало 23 августа ИА Регнум, как минимум 11 сотрудников полиции погибли, ещё семеро получили ранения в результате нападения вооружённых боевиков на полицейский конвой в Пакистане. Боевики атаковали полицейскую колонну в безлюдной местности, когда полицейские преследовали группу грабителей.

В ноябре прошлого года в результате атаки боевиков на северо-востоке Нигерии погибли 17 человек, ещё пятеро получили ранения. Как рассказали представители местного ополчения, вооружённая группа напала на мирных жителей, потому что те отказались платить деньги за выпас скота на захваченной ими территории.