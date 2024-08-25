Москва, 25 августа, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Блогер и криптокоуч Юлия Вавилова, которая сопровождала основателя Telegram Павла Дурова в Париже, перестала выходить на связь после задержания бизнесмена. Об этом 25 августа сообщила Lenta.ru со ссылкой на издание Baza.

Соцсети Юлия Вавилова

Отмечается, что с матерью Вавилова разговаривала два дня назад, а сегодня перестала отвечать на звонки. Отец девушки общался с ней 2 августа, когда поздравил с днём рождения. Он подтвердил, что девушка планировала посетить Францию.

Ранее сообщалось, что Вавилова сопровождала Дурова во время его поездки от Казахстана до Азербайджана, а затем полетела с ним во Францию.

Как передавало ИА Регнум, Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа вечером 24 августа. Ему могут предъявить несколько обвинений, которые касаются деятельности Telegram и связаны в том числе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

По информации газеты Le Parisien, выданный французскими властями ордер на арест Дурова активировали только по прибытии бизнесмена во Францию.

Отец Дурова Валерий рассказал, что случайно узнал об аресте сына во Франции.

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что арест Дурова является посягательством на право человека на свободу слова. Он добавил, что удивлён и опечален тем, что президент Франции Эммануэль Макрон опустился до уровня взятия заложников в качестве средства получения доступа к частным сообщениям.