Киев, 25 августа, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Первый на Украине румыноязычный приход канонической Украинской православной церкви (УПЦ) лишили храма. Об этом 25 августа сообщила Черновицко-Буковинская епархия УПЦ.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Вход в храм опечатало руководство кладбища в городе Черновцы, на территории которого здание располагается. Община в честь Трёх Святителей лишилась возможности проводить богослужения.

«Мы видим, как власть сознательно ограничивает права и притесняет румыноязычное меньшинство на Украине», — написала епархия в Telegram-канале.

Она напомнила, что ранее украинские власти отказывались регистрировать викариатство для Румынской православной церкви. Вероятно, прихожане направят обращение в адрес президента Румынии Клауса Йоханниса.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа украинский парламент принял в окончательном чтении законопроект о запрете УПЦ. Его поддержали 265 депутатов при 226 необходимых голосах. Глава киевского режима Владимир Зеленский 24 августа подписал закон. Документ вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования.

В этой связи МИД России сообщил, что закон о запрете УПЦ свидетельствует об умышленном уничтожении Киевом христианства вопреки конституции страны.

Глава Синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что запрет УПЦ на Украине приведёт к массовому насилию в стране. Он также назвал это решение грубейшим нарушением представлений о свободе совести и правах человека в отношении миллионов верующих.