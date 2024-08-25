Москва, 25 августа, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Задержанный во Франции основатель Telegram Павел Дуров просчитался, уехав из России, чтобы стать «человеком мира». Такое мнение выразил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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«Он посчитал, что самые большие проблемы у него в России, и уехал, затем ещё и получив гражданство / вид на жительство в других государствах. Хотел быть гениальным «человеком мира», который отлично живёт без Родины. Ubi bene ibi patria («Где хорошо, там (и) родина»)», — написал зампредседателя Совбеза России.

Медведев добавил, что Дуров просчитался, поскольку для всех врагов России он русский — и потому непредсказуемый и опасный. Дурову надо наконец понять, что Отечество, как и времена, не выбирают, заключил зампредседателя.

О задержании Павла Дурова во французском аэропорту Ле-Бурже стало известно вечером 24 августа. По информации французских СМИ, основатель Telegram прилетел в Париж в сопровождении телохранителя и помощника. Его задержали между 19:30 и 20:00 (20:30–21:00 мск). Источник сообщил, что Дуров планировал провести в Париже как минимум один вечер и поужинать.

Во Франции Дурова поместили под стражу. Ему могут предъявить обвинения по целому ряду преступлений, среди которых терроризм, незаконный оборот наркотиков, мошенничество, размещение неправомерного контента. По этим статьям Дурову грозит 20 лет тюрьмы. Прокуратура Парижа сообщила, что официальное заявление по делу об аресте основателя Telegram сделают 26 августа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва направила ноту с требованием предоставить консульский доступ к Дурову. Посольство РФ в Париже сразу же приступило к работе, чтобы прояснить ситуацию вокруг задержания Дурова. Дипведомство потребовало от французских властей обеспечить соблюдение прав задержанного.

В Москве у французского посольства устроили акцию в поддержку Павла Дурова. В знак солидарности жители столицы принесли бумажные самолётики. Именно белый бумажный самолётик на синем фоне является логотипом Telegram.