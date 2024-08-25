Одесса, Украина, 25 августа, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Трое заключённых, мобилизованных в Вооружённые силы Украины (ВСУ), сбежали из села в Одесской области, прихватив с собой автоматы. Об этом 25 августа сообщило украинское издание «Страна. ua».

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«Из села Сычавка Одесской области сбежали с автоматами три мобилизованных заключённых», — указано в сообщении.

Газета «Думская», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, написала, что дезертиры, недавно подписавшие контракт с оборонным ведомством Украины, были распределены в одну из механизированных бригад и проходили обучение на полигоне в Одесской области.

Как передавало ИА Регнум, в июне на Украине сообщали о побеге из учебного центра «Десна» шестерых вооружённых заключенных. Позднее в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ разместили опровержение, заявив, что все бывшие заключенные якобы проходят активную подготовку в своих подразделениях. Также ведомство обвинило СМИ в дискредитации мобилизационной кампании.

30 июля издание «Страна. ua» написало, что треть мобилизованных в ряды украинской армии заключённых осуждена за тяжкие преступления. На конец июля из колоний в подразделения ВСУ выехали 3823 человека, уточнялось в материале.

8 мая Верховная рада Украины приняла законопроект о мобилизации осуждённых. В конце месяца министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ВСУ сформируют штурмовые отряды из мобилизуемых заключённых. Такие подразделения будут состоять исключительно из осуждённых лиц и в них не войдут другие военнослужащие, подчеркнул он.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с ИА Регнум 8 мая заявил, что законопроект о мобилизации осуждённых на Украине является внешним проявлением агонии киевского режима.