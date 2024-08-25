Москва, 25 августа, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Мужчина выстрелил в оппонента в результате конфликта на дороге на Ленинском проспекте в Москве. Об этом 25 августа сообщила столичная прокуратура.

Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

«По предварительным данным, между двумя автолюбителями на Ленинском проспекте произошел дорожный конфликт, в ходе которого мужчина 2002 года рождения выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что 48-летнего пострадавшего госпитализировали. Прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа мужчина открыл стрельбу по самокатчикам на юге Москвы. В результате пострадал один человек. Инцидент произошёл во 2-м Верхнем Михайловском проезде. Между мужчинами развязался конфликт, тогда один из них достал пневматический пистолет и начал стрелять. Его задержали.