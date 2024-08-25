Курск, 25 августа, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) 25 августа сбили над территорией Курской области ещё одну украинскую ракету и беспилотник, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Ещё одна украинская ракета и БПЛА самолетного типа уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!» — написал он в Telegram-канале.

Данных о последствиях атаки украинских боевиков нет. Ранее в Курской области объявляли режим ракетной опасности.

Как передавало ИА Регнум, ранее Смирнов около 15:00 сообщил, что российские средства ПВО сбили над Курской областью ракету и беспилотник, запущенные украинскими боевиками. Кроме того, утром 25 августа средства противовоздушной обороны уничтожили два дрона ВСУ над территорией региона.

Вечером 24 августа силы ПВО в Курской области сбили четыре ракеты, запущенные украинскими войсками.

ВСУ с 6 августа пытаются прорваться вглубь Курской области. Российские бойцы не дали осуществиться этим планам киевского режима, остановив вражеские силы в приграничных районах. Общие потери украинских войск на этом правлении, по данным на 25 августа, составили более 5,8 тыс. военных, а также сотни единиц военной техники.