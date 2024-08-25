Пекин, 25 августа, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Китай требует от Соединённых Штатов Америки прекратить вводить против него неизбирательные санкции и очернять за позицию по конфликту на Украине. Об этом 25 августа заявил представитель департамента МИД КНР по США и странам Океании.

Иван Шилов ИА REGNUM

Обращение было опубликовано в преддверии визита в Пекин советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

«Мы будем и впредь принимать решительные и энергичные меры для защиты своих жизненно важных интересов и законных прав», — процитировало чиновника Центральное телевидение Китая.

Позиция Пекина в отношении Вашингтона всегда соответствовала принципам взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, предложенного председателем КНР Си Цзиньпином, отметили в департаменте МИД. Китай занимает открытую и честную позицию, страна будет продолжать продвигать мирные переговоры и осуществлять посредническую дипломатию.

Как передавало ИА Регнум, визит Салливана в Китай запланирован на 27–29 августа. Программой поездки предусмотрена его встреча с министром иностранных дел КНР Ван И. Ожидается, что будет заложена основа для возможных переговоров президента США Джо Байдена с Си Цзиньпином в конце 2024 года.

Ранее 25 августа министерство коммерции КНР выступило против внесения Соединёнными Штатами Америки китайских компаний в санкционный список из-за предполагаемых связей с Россией. Ведомство назвало такую политику нарушением правил международной торговли, которые в том числе влияют на безопасность глобальных логистических и производственных цепочек.

12 июня Вашингтон ввёл ограничения против более чем 30 физических лиц и свыше 200 структур из РФ и КНР. Кроме того, 23 августа минфин США расширил антироссийские санкции, внеся в чёрный список 400 физических лиц и организаций из России, Белоруссии, Италии, Турции, Лихтенштейна, а также в отношении 46 китайских компаний.

Министр финансов США Джанет Йеллен в июне заявила о планах Вашингтона с союзниками добиться от Китая сокращения торговли продукцией двойного назначения с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это неуместным вмешательством американских властей в отношения Москвы и Пекина. Он также отметил, что США не смогут таким тоном говорить с КНР.