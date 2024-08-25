Варшава, 25 августа, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Спортсмен из Норвегии Якоб Ингебригтсен установил новый мировой рекорд в беге на дистанции 3 тыс. м, выступив на этапе Бриллиантовой лиги в Польше.

Global Look Press/Vegard GrÃƒËœTt/Keystone Press Agency Якоб Ингебригтсен

23-летний легкоатлет преодолел дистанцию за 7 минут 14,55 секунды. Он оказался на 3 секунды быстрее спортсмена из Кении Даниэля Комена, установившего прошлый рекорд в 1996 году.

Норвежец является чемпионом Олимпиады-2020 в Токио на дистанции 1,5 тыс. м и парижских Игр-2024 на дистанции 5 тыс. м.

Как передавало ИА Регнум, на Олимпиаде в Париже голландская бегунья Сифан Хассан эфиопского происхождения установила новый рекорд, выиграв медали на трёх длинных дистанциях. Спортсменка обновила олимпийский рекорд, пробежав марафон (42,195 км) за 2 часа 22 минуты и 55 секунд. Две другие медали она выиграла на ОИ в Токио в 2020 году, прибежав первой на дистанциях 5 тыс. и 10 тыс. м.