Москва, 25 августа, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Экипаж армейской авиации на вертолёте Ка-52 нанёс удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничье Курской области. Об этом 25 августа сообщило Министерство обороны России.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ уничтожены», — сообщило ведомство.

В российском оборонном ведомстве заявили, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

Как передавало 25 августа ИА Регнум, российские бойцы за минувшие сутки нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Вишневка, Гордеевка, Ивашковский, Краснооктябрьский, Кругленькое, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Плехово, Рубанщина и Снагость на курском направлении. Помимо этого, российская авиация нанесла поражение украинским формированиям в Сумской области.

Минобороны России также сообщило 25 августа, что российские Су-25 ударили по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям.

Замначальника главы военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил 25 августа, что ситуация на курском направлении находится под контролем.