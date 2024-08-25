Донецк, 25 августа, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Запасов угля в недрах самой глубокой шахты Донбасса «Шахтёрская-Глубокая» на востоке Донецкой Народной Республики (ДНР) хватит минимум на 50 лет. Об этом 25 августа сообщил председатель комитета Народного совета ДНР по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам Сергей Михалев.

РИА Новости/Таисия Воронцова

В беседе с Донецким агентством новостей он добавил, что этот прогноз исходит из того, что в сутки будут добывать по 1500 т.

Шахта «Шахтёрская-Глубокая» является одним из самых глубоких угледобывающих предприятий в мире. Работы ведутся на глубине свыше 1,5 км. Добывается энергетический уголь марки «А», основным потребителем которого являются тепловые электростанции. Недавно российская компания «Специалист» взяла шахту в аренду. На её развитие до 2029 года планируют направить 1 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, первый заместитель генерального директора компании «ИМПЭКС-ДОН» Анатолий Антоньев 24 августа заявил, что компания планирует за пять лет вложить в модернизацию четырёх угледобывающих предприятий Донецкой Народной Республики около 12 млрд рублей.

По его словам, около 600 млн рублей уже вложили в модернизацию шахты «Заря» в городе Снежное. Почти половина средств пошла на подготовку новой угольной лавы, а остальное — на обновление оборудования, уточнил Антоньев.