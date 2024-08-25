Курск, 25 августа, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России сбили ещё один беспилотник украинской армии над Курской областью. Об этом 25 августа сообщило Министерство обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что российские военные около 16:05 успешно пресекли очередную попытку Киева провести атаку на территории России с использованием дрона самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 августа стало известно, что российские силы ПВО сбили ракету и беспилотник украинских формирований над Курской областью. Врио губернатора региона Алексей Смирнов поблагодарил зенитчиков за их работу.

Ранее в этот же день Минобороны сообщило о сбитом в небе над Курской областью украинском дроне. Отмечалось, что киевский режим использовал для попытки террористической атаки БПЛА самолётного типа.