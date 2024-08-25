Силы ПВО сбили ещё один украинский дрон над Курской областью
Курск, 25 августа, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России сбили ещё один беспилотник украинской армии над Курской областью. Об этом 25 августа сообщило Министерство обороны.
Уточняется, что российские военные около 16:05 успешно пресекли очередную попытку Киева провести атаку на территории России с использованием дрона самолётного типа.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — проинформировали в ведомстве.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 августа стало известно, что российские силы ПВО сбили ракету и беспилотник украинских формирований над Курской областью. Врио губернатора региона Алексей Смирнов поблагодарил зенитчиков за их работу.
Ранее в этот же день Минобороны сообщило о сбитом в небе над Курской областью украинском дроне. Отмечалось, что киевский режим использовал для попытки террористической атаки БПЛА самолётного типа.