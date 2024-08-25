Львов, Украина, 25 августа, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Во Львове чиновница отказалась вставать во время исполнения гимна Украины, а в ответ на сделанное ей замечание показала неприличный жест. Об этом 25 августа сообщило интернет-издание «Украина. ру».

Кадр из видео

В местных соцсетях распространилось видео, на котором чиновница сидит на лавке и смотрит в свой смартфон. Вокруг неё стоят другие женщины, которые исполняют украинский гимн. После того как ей сделали замечание, она показала неприличный жест и продолжила заниматься своими делами, игнорируя окружающих.

После этого инцидента областная военная администрация Львова уволила чиновницу.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года жительница Одессы, говорящая на русском языке, попыталась запретить уличному музыканту исполнять песни по-русски. На это он ответил, что одесситы всегда говорили на русском языке. Прохожие поддержали музыканта и задали украинке встречный вопрос, почему она сама говорит на русском языке.