Москва, 25 августа, 2024, 17:07 — ИА Регнум. В Солнцеве в Москве реализуют два проекта комплексного развития территорий (КРТ). В результате в районе появится деловая, социальная и спортивная инфраструктура. Об этом 25 августа сообщил заммэра российской столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

пресс-служба градкомплекса Москвы

Он уточнил, что два проекта редевелопмента, которые реализуют правообладатель участка и оператор, предполагают строительство на участках общей площадью 9 га более 196 тыс. кв. м различной недвижимости.

«До конца 2028 года на площадках планируется создать современные жилые комплексы, а также общественно-деловые и социальные объекты. Инвестиции в проекты составят почти 64 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект ― 1,5 млрд рублей», ― добавил Ефимов, слова которого привела пресс-служба градкомплекса Москвы.

По итогам реализации проектов Москва получит около 4 тыс. рабочих мест для жителей.

Один проект оператор реализует на части бывшей промзоны «Западная водопроводная станция». Здесь возведут административно-деловые объекты, учреждения спорта и медицины. Общая площадь общественно-деловой недвижимости составит 134,2 тыс. кв. м.

Второй проект воплотят на участке между Боровским шоссе и улицей Наро-Фоминской. Тут появится жилой квартал, в том числе для тех, кто принимает участие в реновации, площадью 62,6 тыс. кв. м.

На всех участках проведут работы по озеленению, обустройству спортивных и детских площадок, а также мест для отдыха жителей района.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа Ефимов сообщил, что в бывшей московской промзоне «Кунцево» в рамках программы КРТ построят детские сады и центр дополнительного образования. Площадь этих объектов превысит 11 тыс. кв. м. Их строительством будет заниматься компания «Главстрой», которая реализует проект по застройке почти 16 га на территории бывшей промзоны.

Заммэра отметил, что строительство ведётся у Молодогвардейской улицы неподалёку от станции метро «Молодёжная». В общей сложности здесь будет построено 610 тыс. кв. м различной недвижимости.