Курск, 25 августа, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Бойцы полка «АХМАТ-Чечня» Минобороны РФ успешно вывезли из зоны боевых действий в посёлке Уланок 51-го солдата-срочника. Об этом 25 августа заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Ранее с просьбой оказать содействие в этом вопросе обратилось к дорогому брату, командиру «АХМАТ-Чечня» Асламбеку Салиеву руководство 14-го стрелкового батальона», — написал он в Telegram-канале.

К посёлку направились легковые автомобили во главе с начальником штаба с позывным «Эльбрус». Под миномётными обстрелами со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) они прорвались в Уланок и за три рейса эвакуировали срочников.

Кадыров отметил, что в числе спасённых военных оказались числившиеся пропавшими без вести Кужугет Сайын Орланович и Куулар Алаш Омакович. Их родители обращались в Совет Федерации России с просьбой помочь отыскать сыновей.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, которые были захвачены в приграничных районах Курской области. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что в их числе есть солдаты срочной службы.

Вооружённые силы Украины атакуют Курскую область с 6 августа. Российские военные остановили противника в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь региона. Совокупные потери ВСУ за время боевых действий на курском направлении составили более 5,8 тыс. человек.