Курск, 25 августа, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, когда ещё был руководителем компании «Студия Квартал 95», со слезами на глазах просил прощения у главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом эпизоде 25 августа вспомнил замначальника главного военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Он выразил уверенность в том, что Зеленский просматривает его заявления о ситуации в Курской области. По словам Алаудинова, глава киевского режима, более того, в точности повторяет его тезисы.

«Ты должен знать, что когда-то, когда ты очень сильно испугался, плакал и отправлял моего знакомого, чтобы он попросил Рамзана Ахматовича простить тебя, ваш «Квартал 95». Это я тогда просил Рамзана Ахматовича, чтобы он простил тебя», — сказал Алаудинов в видеообращении, опубликованном вечером 24 августа в его Telegram-канале.

Замначальника главного военно-политического управления добавил, что ресурсы у Украины уже почти иссякли и победа останется за Россией. Зеленского тревожит и злит то, что ВСУ не в состоянии остановить наступление российской армии. При этом провокация в Курской области не позволила добиться ни одной серьёзной цели, несмотря на большое количество брошенных на это направление сил.

«Взяты некоторые мирные населённые пункты, которые мы у тебя обязательно отобьём. Причём отобьём так, что уничтожим все твои ресурсы, которые ты сюда собирал», — подчеркнул Алаудинов.

Как передавало ИА Регнум, в 2014 году «Квартал 95» выпустил ролик, в котором высмеяли Кадырова, изображённого во время молитвы. После жёсткой реакции сторонников главы Чечни комик публично попросил прощения. Позже стало известно, что он попытался передать извинения по линии МВД.

В апреле 2019 года Зеленский, уже став украинским лидером, во время интервью на телеканале ещё раз извинился за ролик с Кадыровым. Он также заявил о непричастности к снятому видео, якобы редакторская группа сделала это без его ведома.

ВСУ с 6 августа 2024 года атакуют Курскую область, пытаясь пробиться вглубь российской территории. Подразделения ВС РФ остановили силы противника в приграничных районах, сорвав планы киевского режима. По данным на 25 августа, украинские войска на этом направлении потеряли свыше 5,8 тыс. военных, 72 танка и 472 единицы другой бронетехники.