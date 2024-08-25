Мелитополь, 25 августа, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Зарплаты работников крупнейшего горнодобывающего предприятия в Запорожской области ООО «Днепрорудненский железорудный комбинат» (ДЖРК) выросла в среднем в два раза по сравнению с периодом, когда в регионе господствовала украинская власть. Об этом 25 августа сообщил генеральный директор комбината Константин Егоров.

РИА Новости/Павел Лисицын

В беседе с «Запорожским агентством новостей» он уточнил, что на сегодня средняя зарплата на предприятии превышает 100 тыс. рублей. При этом горняки, работающие непосредственно под землёй, получают от 120 тыс. рублей.

«При Украине сотрудники получали порядка 20 тыс. гривен, это около 60 тыс. рублей на тот период времени», ― рассказал Егоров.

Как сообщало ИА Регнум, Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, проведённого 23–27 сентября 2022 года. Явка на референдуме о воссоединении Запорожской области с Россией составила 85,4%. При этом 93,11% избирателей проголосовали «за».

30 сентября 2022 года президент Владимир Путин подписал договор с руководством Запорожской области, а также ДНР, ЛНР и Херсонской области о вхождении регионов в состав России. 5 октября глава государства подписал законы об образовании новых субъектов Федерации.

В ДНР с 2015 по апрель 2023 года средний уровень зарплат вырос в пять раз. Если восемь лет назад этот показатель составлял 4290 рублей, то на сегодня оплата труда аналогичного предложения составляет уже 21 400 рублей.