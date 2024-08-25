Москва, 25 августа, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Модель и знакомая основателя Telegram Павла Дурова Алёна Шишкова прокомментировала его задержание во Франции. В беседе с РЕН ТВ она заявила, что это может быть недоразумением.

lukomore. org/Global Look Press

«Мне кажется, у всех успешных людей, бизнесменов, могут быть какие-то проблемы. Может, это какое-то недоразумение», — поделилась Шишкова.

По её словам, с Павлом они общаются достаточно редко и его работу не обсуждают. Модель также отметила, что знает Дурова как хорошего и порядочного человека.

Ранее, 25 августа, отец Павла Дурова Валерий заявил журналистам, что недавно случайно узнал о задержании сына во Франции.

О задержании Павла Дурова в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа стало известно вечером 24 августа. Сообщалось, что он прилетел в город из Азербайджана в сопровождении телохранителя и помощника. Французские СМИ писали, что он планировал провести в Париже как минимум один вечер и поужинать.

Следовали поместили Дурова под стражу. Ему могут предъявить обвинения по целому ряду преступлений, включая терроризм, незаконный оборот наркотиков, мошенничество, размещение неправомерного контента. Основателю Telegram грозит 20 лет тюрьмы.

Российский сенатор Андрей Климов сообщил, что Дурова арестовали во Франции по запросу США.

Посольство России в Париже сразу же приступило к работе по прояснению ситуации вокруг задержания Дурова. Дипведомство потребовало от французских властей обеспечить соблюдение прав задержанного.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия направила ноту с требованием предоставить консульский доступ к задержанному во Франции Дурову.

Адвокат основателя мессенджера Александр Добровинский предположил, что Павла могут выпустить через двое суток из-за отсутствия решения суда.