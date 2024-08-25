Киев, 25 августа, 2024, 16:34 — ИА Регнум. В ночь на 25 августа активисты подполья «Дозор» подожгли в Киеве 30-метровый украинский флаг. Об этом 25 августа рассказали представители подполья.

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«В ночь с 24 на 25 августа в так называемый День независимости Украины активисты подполья «Дозор» поздравили киевский режим путём поджога флага Украины в городе Киеве на улице Владимира Рыбака», — процитировал их слова ТАСС.

Представители подполья уточнили, что это место расположено около медицинского университета в Киеве, добавив, что длина этого флага составляла 30 м и он находился на внешнем периметре одного из учреждений.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа украинское издание «Страна. ua» сообщило о поджоге неизвестными четырёх автомобилей, принадлежащих бойцам украинских формирований. Отмечалось, что за ночь на Украине сожгли в общей сложности шесть машин, пять из которых принадлежали военным.

В Киеве 20 августа неизвестные сожгли микроавтобус, принадлежащий украинским боевикам. Инцидент произошёл в Дарницком районе на Урловской улице, в результате поджога получила частичные повреждения припаркованная рядом автомашина.