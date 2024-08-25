Париж, 25 августа, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Основатель Telegram Павел Дуров планировал провести в Париже как минимум один вечер, сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источник.

lukomore. org/Global Look Press

«Приехал из Баку (Азербайджан) и должен был провести как минимум вечер в Париже, где планировал поужинать», — рассказал собеседник, знакомый с делом.

В материале сообщается, что Дуров прилетел во французскую столицу в сопровождении телохранителя и помощника. Его задержали между 19:30 и 20:00 (20:30–21:00 мск.).

Согласно данным французских журналистов, Дуров пытался жить в Берлине, Лондоне, Сингапуре и Сан-Франциско, однако в конечном итоге выбор основателя мессенджера пал на Дубай.

О задержании Павла Дурова в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа стало известно вечером 24 августа. Следовали поместили его под стражу. Ему могут предъявить обвинения по целому ряду преступлений, среди которых терроризм, незаконный оборот наркотиков, мошенничество, размещение неправомерного контента. По этим статьям Дурову грозит 20 лет тюрьмы.

Отец Павла Дурова Валерий заявил журналистам 25 августа, что недавно случайно узнал о задержании сына во Франции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова спросила своих подписчиков о том, какую реакцию ждать от международных организаций после задержания Дурова во Франции. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 25 августа заявил, что основатель Telegram просчитался, так как для всех на Западе он русский и потому непредсказуемый.

Посольство России во Франции потребовало от французских властей обеспечить соблюдение прав задержанного. В загранучреждении добавили, что французская сторона пока уклоняется от взаимодействия по данному вопросу.

Поддержку Дурову выразил американский предприниматель Илон Маск. Он поддержал хештегом #FreePavel пользователей соцсетей, которые призывают освободить Дурова. Кроме того, он согласился с мнением американского бизнесмена Вивека Рамасвами, который не исключил, что после ареста Павла Дурова могут быть приняты меры в отношении соцсети Х.

Кроме того, после сообщений о задержании Дурова на российских маркетплейсах появились футболки и аксессуары в его поддержку.