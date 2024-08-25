Москва, 25 августа, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Жители Москвы за первые шесть месяцев 2024 года заключили с городской администрацией около 5,4 тыс. договоров купли-продажи парковочных мест. Об этом 25 августа сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Официальный портал мэра и правительства Москвы

«В первом полугодии у города купили около 5,4 тыс. мест для хранения автотранспорта, их общая площадь превысила 82 тыс. кв. м», ― уточнил заммэра, слова которого приводятся на сайте mos.ru.

Он добавил, что это на 25% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Тогда горожане приобрели у столицы почти 4,3 тысячи машино-мест.

«Наибольший спрос в первом полугодии был на машино-места на юго-востоке столицы — там у города приобрели свыше 1,6 тыс. объектов. Более 1,1 тысячи мест для хранения автотранспорта купили на юго-западе и 840 — в Западном административном округе», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Приобрести парковочное место у города можно, участвуя в электронных торгах на инвестпортале Москвы. Сейчас здесь представлено более 1,1 тысячи различных предложений.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 июля тарифы на ряд парковок в центре Москвы выросли до 600 рублей в час. В то же время на 12 улицах столицы парковка стала дешевле, потому что загруженность машино-мест на них ниже 50%. Это преимущественно улицы, находящиеся за пределами Садового кольца.

Ефимов 20 июля сообщил, что в период с января по июнь 2024 года представители малого и среднего предпринимательства (МСП) приобрели у Москвы по преимущественному праву 240 объектов недвижимости. Общая площадь недвижимости превысила 38 тыс. кв. м.