Химки, Московская область, 25 августа, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Лидер российской треш-метал-группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий подал документы на выдвижение кандидатом на пост мэра подмосковных Химок. Об этом 25 августа сообщила «Газета.Ru».

Сергей Фадеичев/ТАСС

«Я выдвинулся на должность мэра города Химки в порядке самовыдвижения», — сказал он.

Выборы в органы местного самоуправления Московской области пройдут с 6 по 8 сентября. Это уже вторая попытка Троицкого баллотироваться на пост мэра Химок, первый раз он выдвигался на эту должность в 2012 году.

Как передавало ИА Регнум, 29 апреля Троицкий заявил, что приостанавливает деятельность «Коррозии металла». Это произошло после того, как он и участники группы были задержаны в Нижнем Новгороде.

Тогда же Троицкий был оштрафован на 1 тыс. рублей за демонстрацию нацистской символики на концерте в нижегородском заведении. Суд установил, что на выступлении группы продавались книги и одежда с запрещённой нацистской символикой. В деле есть фотоматериалы, где на футболке видно изображение «Мёртвой головы», которая относится к знакам различия 3-й танковой дивизии СС. Также на книге изображена символика СС.