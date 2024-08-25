Москва, 25 августа, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Курскую область, подвергающуюся атакам со стороны украинских боевиков уже почти три недели, а также ряд других регионов России в одном из школьных учебников, выпущенных в Киеве в 2016 году, обозначили как территорию Украины. Об этом 25 августа рассказал журналистам представитель Центра противодействия идеологии нацизма Херсонского государственного педагогического университета Юрий Шашков.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Курск. Автомобильное движение по улицам города

Пособие называется «Руйнуймо міфи», что в переводе на русский означает «ломаем мифы». В нём также назвали украинскими русские города Льгов, Старый Оскол, Ровеньки, Богучар, Белгород, Кубань, а также Крым.

«Украина сейчас пожинает плоды вот этих вот уроков. Фактически люди, которым внушили, что они настоящие владетели этих земель» — рассказал эксперт «РИА Новости».

При этом киевские пропагандисты не учли, что подобные посягательства указывают на братство русского и украинского народов, хотя действующая на Украине пропаганда отрицает этот факт, отметил Шашков. Также миф о существовании украинской государственности противоречит польскому мифу о территориях «от моря до моря». У Киева и Варшавы тут явно возникают противоречия, подчеркнул эксперт.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ с 6 августа атакуют Курскую область, пытаясь прорваться вглубь региона. Российские бойцы сорвали эти планы и остановили вражеские силы в приграничных районах. По данным на 25 августа, украинские войска на этом направлении потеряли более 5,8 тыс. военных, 72 танка и 472 единицы другой бронетехники.

Как передавало ИА Регнум, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в декабре 2023 года заявил, что современное поколение украинских радикальных националистов получило соответствующее воспитание в школах. Им внушили ненависть ко всему русскому, обучая на псевдоистории об украинской мифической государственности, отметил он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в июне 2024 года заявил, что Запад прощает Украине все преступления на основе национальной и расовой ненависти, так как использует эту страну против России. Он также напомнил, как глава киевского режима Владимир Зеленский назвал «существами» жителей Донбасса и заявил, что тем, кто ощущает себя частью русского мира, нужно уезжать с Украины.