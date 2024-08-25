Москва, 25 августа, 2024, 14:22 — ИА Регнум. После задержания во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова на российских маркетплейсах появились футболки и аксессуары в его поддержку, в частности с надписью: #FreeDurov.

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Футболки представлены в нескольких цветах. Производитель предлагает также мерч с надписями: «Руки прочь от Дурова», «Свободно и легко дышится только в России», «Паша, возвращайся домой», «Дома тебя всегда помнят, ждут и любят».

Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа вечером 24 августа. Следовали поместили его под стражу. Сообщалось, что 25 августа ему могут предъявить обвинения по целому ряду преступлений, среди которых терроризм, незаконный оборот наркотиков, мошенничество, отмывание денег, размещение неправомерного контента. По этим статьям Дурову грозит 20 лет тюрьмы.

Отец Павла Дурова Валерий заявил 25 августа, что недавно случайно узнал о задержании сына во Франции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, решатся ли международные структуры потребовать от властей Франции освободить Дурова. Дипломат также спросила подписчиков о том, какую реакцию ждать от международных организаций. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 25 августа заявил, что Дуров просчитался, так как для всех на Западе он русский и потому непредсказуемый и опасный.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков написал, что Дуров стал жертвой либеральной диктатуры.

Посольство России во Франции потребовало от французских властей обеспечить соблюдение прав задержанного. В загранучреждении добавили, что французская сторона пока уклоняется от взаимодействия по данному вопросу.

Американский предприниматель Илон Маск назвал задержание Дурова «убедительной рекламой» первой поправки к Конституции США, ограничивающей американский Конгресс в принятии законопроектов, которые посягают в том числе на свободу слова и прессы.